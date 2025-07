Homem é preso com revólver e munições no bairro Zumbi

Durante patrulhamento preventivo no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, um homem foi detido na tarde desta quinta-feira (25) por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito demonstrou nervosismo ao notar a aproximação das viaturas e tentou fugir. Durante a fuga, os agentes visualizaram o momento em que ele arremessou um objeto para dentro de um terreno com portão gradeado.

Leia também: Operação apreende grande quantidade de drogas em Cachoeiro

Durante a revista pessoal, os militares encontraram cinco munições calibre .32 no bolso do indivíduo. Em seguida, foi realizada uma busca no local onde o objeto foi dispensado. Lá, os policiais localizaram um revólver calibre .32, compatível com as munições apreendidas.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro para as providências legais.