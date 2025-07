Homem é preso em Guaçuí por agredir a companheira

A Polícia Civil de Guaçuí prendeu, na manhã desta sexta-feira (11), um homem de 27 anos acusado de agredir fisicamente a companheira durante uma discussão no centro da cidade.

O caso ocorreu em 13 de abril deste ano e foi registrado por câmeras de segurança do local. As imagens serviram como prova no inquérito que apurou as agressões.

Após a conclusão das investigações, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito. O mandado foi expedido pela Justiça nesta quinta-feira (11).

A prisão ocorreu no local de trabalho do agressor, às margens da rodovia BR-482. Ele foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.