Homem é preso pela Guarda Municipal com drogas e arma em Vila Velha

Um homem foi preso durante a Operação Relâmpago, deflagrada pela Guarda Municipal de Vila Velha, na última dessa terça-feira (15), na Região 5. Com o suspeito foram encontradas drogas, arma e munições.

A operação contou com o efetivo de 35 agentes e teve como objetivo reforçar a segurança da população diante dos recentes homicídios registrados, ligados a conflitos entre facções criminosas envolvidas com o tráfico de drogas na região.

Prisão

Durante as rondas pelo bairro Barramares, os agentes sentiram um forte cheiro de maconha que saía de uma residência. Os agentes tentaram contato com o morador. Um homem apareceu duas vezes na varanda da parte de trás da referida residência. Depois, ele tentou fugir e pulou no telhado da casa vizinha. Os agentes entraram na casa, que estava com o portão aberto, com a intenção de tentar alcançar o homem em fuga.

Quando chegaram ao segundo andar da residência, o cheiro de maconha se intensificou. No local foram flagradas diversas cargas de substância semelhante à maconha, tanto embaladas quanto sendo preparadas para embalo. Foram encontrados uma pistola com dois carregadores, munições, 207 buchas de maconha, 166 pinos de cocaína, 78 pedras de crack, um tablete com 1,670kg de maconha, três rádios comunicadores, celulares e material para embalo da droga.

O suspeito foi localizado pelos agentes e identificado. O rapaz estava com dois mil R$ 2 mil em dinheiro trocado. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha.

A ação da Guarda Municipal contou com agentes da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) e da Rondas Ostensivas Municipais (Romu).