Homem suspeito de assassinar "rival" é preso em Cachoeiro

Um homem de 30 anos foi preso nesta sexta-feira (25) em Cachoeiro de Itapemirim. Ele é apontado como o principal suspeito de assassinar um jovem de 26 anos no dia 15 de março deste ano, no bairro Doutor Gilson Carone.

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. Segundo o delegado Felipe Vivas, o crime teria sido motivado por disputas entre facções criminosas.

“As investigações indicaram que o suspeito é líder de um grupo que atua no tráfico local. A vítima, ligada a uma facção rival, foi executada como forma de garantir o domínio sobre pontos de venda de drogas”, afirmou o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, o homem estava em saída temporária do sistema prisional na data do crime, o que reforçou sua ligação com o homicídio.

Ele foi indiciado por homicídio qualificado e teve a prisão preventiva decretada. O suspeito cumpria pena em regime semiaberto, com monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Após os procedimentos de praxe, foi encaminhado novamente ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.