Huff vence Dona Ruth na Justiça e obtém guarda provisória do filho

Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, e o cantor Murilo Huff estiveram no Fórum Cível de Goiânia (GO), na última segunda-feira (30), para uma audiência de conciliação envolvendo a guarda de Léo, filho de 5 anos da artista. As informações são do portal Uai.

A criança, que vivia sob os cuidados da avó materna desde a morte da mãe, passou para a guarda provisória do pai. Léo já se mudou para a casa de Murilo, que foi reformada para recebê-lo, e ficará com o artista até a conclusão do processo.

Huff entrou na Justiça com um pedido de guarda unilateral, o que lhe daria plenos poderes legais sobre a criação do menino. Até então, ele e Dona Ruth compartilhavam a responsabilidade sobre Léo desde o falecimento de Marília Mendonça, em 2021.