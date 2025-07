Ibovespa hoje: exceções ao tarifaço gera reviravolta no mercado

Depois de passar boa parte do dia em queda, o Ibovespa hoje virou para o positivo na tarde desta quarta-feira (30). O que impulsionou a mudança foi o decreto de Donald Trump que aliviou as tarifas sobre produtos brasileiros, excluindo setores importantes. O movimento foi suficiente para atrair compradores e fortalecer o índice.

Exclusões no decreto de Trump aliviam temor do mercado

A elevação da tarifa para 50% foi mantida, mas a exclusão de alguns segmentos-chave do comércio brasileiro trouxe fôlego ao mercado. Ao poupar setores estratégicos, o governo dos EUA amenizou o impacto da medida. Investidores interpretaram o gesto como sinal de abertura ao diálogo, o que estimulou novas posições.

Números mostram recuperação: Ibovespa hoje em alta

Por volta das 15h50, o Ibovespa hoje operava com alta de 0,6%, aos 133.523,78 pontos, após atingir mínima de 131.882,74. A máxima do dia chegou a 134.367,54 pontos. Com movimentação superior a R$15 bilhões, o pregão demonstra retomada do otimismo no curto prazo.

Panorama segue incerto apesar do alívio momentâneo

Embora o mercado tenha reagido positivamente, analistas alertam que o cenário ainda é marcado por incertezas fiscais e comerciais. A exclusão parcial da tarifa foi bem-vinda, mas não elimina os riscos. A volatilidade observada no Ibovespa hoje pode continuar nos próximos pregões, exigindo cautela dos investidores.

Perspectivas: cautela e atenção aos próximos passos

Entretanto, com a tensão parcialmente reduzida, o foco agora se volta à reação do Brasil e à continuidade das decisões da Casa Branca. O comportamento do Ibovespa hoje reflete esse ambiente de expectativa. Tudo indica que o mercado vai seguir sensível a qualquer novo anúncio vindo de Brasília ou de Washington.