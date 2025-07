Idaf orienta sobre boas práticas de aplicação de agrotóxicos

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) alerta a população quanto às boas práticas de aplicação de agrotóxicos, que devem ser obrigatoriamente seguidas pelos produtores que fazem uso desses produtos. No período da florada do café – que no Espírito Santo acontece, em geral, a partir de agosto – como o processo de polinização é mais intenso, a orientação é evitar a aplicação e redobrar os cuidados para evitar a contaminação de insetos, como as abelhas, e do meio ambiente.

