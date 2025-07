Idoso é brutalmente agredido em Bom Jesus do Norte

A Polícia Militar do Espírito Santo, por meio do 3º Batalhão, prendeu um homem por tentativa de homicídio, no Centro de Bom Jesus do Norte, na tarde deste domingo (6).

O crime ocorreu na Praça São Geraldo Magela. Um indivíduo, de 30 anos, foi flagrado agredindo brutalmente outro homem, de 62 anos, com um cabo de madeira.

Durante patrulhamento de rotina, por volta das 17h, a guarnição, pertencente à 3ª Companhia do 3º BPM, se deparou com a cena violenta e interveio imediatamente. O agressor recebeu voz de prisão no local.

A vítima apresentava ferimentos graves na cabeça em decorrência das agressões. Ele foi socorrido pelo SAMU, sendo encaminhada em estado grave para o Hospital São Vicente de Paulo.

Após a prisão, o autor foi conduzido e apresentado à 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Alegre, onde permanece à disposição da Justiça.