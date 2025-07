Idoso é encontrado morto em lagoa na zona rural de Brejetuba

Um idoso de 73 anos foi encontrado morto na manhã de quarta-feira (23) em uma lagoa no Córrego do Café, zona rural de Brejetuba.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo estava submerso no ponto de captação de água que abastece as residências da fazenda onde ele morava.

Leia também: Três pessoas são presas por tráfico de drogas em Iúna

Aindan segundo informações repassadas à Polícia Militar, o homem havia saído na tarde do dia anterior para consertar um cano e não retornou. Como morava sozinho, os familiares só perceberam seu desaparecimento na manhã seguinte, quando decidiram ir até o local onde ele costumava realizar os reparos.

A perícia foi acionada e constatou que a morte foi provocada por afogamento, sem sinais de violência ou indícios de crime. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Venda Nova do Imigrante.