IEL-ES seleciona estagiários em empresas de cinco cidades do ES

O Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo (IEL-ES) está com 20 vagas de estágio abertas, a partir desta sexta-feira (11), voltadas para estudantes de cursos superiores e técnicos. A iniciativa visa aproximar os jovens do mercado de trabalho e contribuir para sua formação profissional, por meio de experiências práticas em empresas capixabas.

As chances estão distribuídas nos municípios de Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra e Cachoeiro de Itapemirim, em empresas de diferentes setores da indústria e dos serviços.

Vagas para cursos superiores

Das 20 vagas abertas, 16 são voltadas para estudantes de nível superior, nas áreas de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Design Gráfico, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Fonoaudiologia, Jornalismo, Marketing, Nutrição, Pedagogia, Psicologia e Publicidade e Propaganda.

Entre os destaques, está o processo seletivo exclusivo da Biancogres, fabricante de cerâmicas, com vagas destinadas a estudantes de Administração, Ciências Contábeis e Engenharias (Produção, Mecânica e Civil). Os interessados podem acessar o link para mais informações: vagas Biancogres

Vagas para cursos técnicos e tecnólogos

As outras quatro vagas são direcionadas a estudantes de cursos técnicos e tecnólogos nas áreas de Técnico em Administração, Técnico em Logística, Técnico em Planejamento, Técnico em Portos e Técnico em Segurança do Trabalho..

Como participar

Os interessados devem se cadastrar no site carreiras.iel.org.br/ES, onde podem consultar os requisitos de cada vaga, enviar o currículo e acompanhar o andamento do processo seletivo.

🔍 Confira as vagas disponíveis:

✅ 1. Estágio no SESI | Código: 1886674

Cursos:

Pedagogia (1º ao 6º período) ou Psicologia (2º ao 8º período)

Horário:

Segunda a sexta – 06h45 às 11h45 ou 12h45 às 17h45

Benefícios:

Bolsa auxílio: R$ 1.100,00

Auxílio transporte: R$ 200,00

Ticket alimentação: R$ 300,00

Local: Grande Vitória – ES

Unidades disponíveis: Maruípe, Jardim da Penha, Laranjeiras, Civit, Cobilândia, Araçás, Porto de Santana, Campo Grande

➡️ Inscrição no site: carreiras.iel.org.br/ES

✅ 2. Estágio em Engenharia | Findes | Código: 709813

Cursos:

Engenharia Elétrica, Mecânica ou Civil

Pré-requisitos:

Previsão de conclusão a partir de agosto de 2026

Desejável: conhecimento em Microsoft 365 e Pacote Office

Horário:

Segunda a sexta – 11h às 17h

Benefícios:

Bolsa auxílio: R$ 1.320,00

Auxílio transporte: R$ 200,00

Ticket alimentação: R$ 300,00

Local: Vitória – ES

➡️ Inscrição no site: carreiras.iel.org.br/ES

✅ 3. Estágio em Administração | IEL | Código: 713631

Curso:

Administração

Pré-requisitos:

Previsão de conclusão a partir de agosto de 2026

Horário:

Segunda a sexta – 08h às 15h30 (com 1h30 de almoço)

Benefícios:

Bolsa auxílio: R$ 1.320,00

Auxílio transporte: R$ 200,00

Ticket alimentação: R$ 300,00

Local: Vitória – ES

➡️ Inscrição no site: carreiras.iel.org.br/ES

✅ 4. Estágio em Engenharia | IEL | Código: 18283

Cursos:

Engenharia de Produção, Gestão de Qualidade ou áreas afins

Pré-requisitos:

Estar entre o 5º e o 8º período

Desejável: Noções básicas de Power BI Experiência com Trello, Notion, Asana ou Canva Participação em projetos, grupos acadêmicos ou ações voluntárias Domínio do Pacote Office



Horário:

Segunda a sexta – 08h às 15h30

Benefícios:

Bolsa auxílio: R$ 1.320,00

Auxílio transporte: R$ 200,00

Ticket alimentação: R$ 300,00

Local: Vitória – ES

➡️ Inscrição no site: carreiras.iel.org.br/ES

📢 Fique atento!

As vagas permanecem disponíveis até o preenchimento dos encaminhamentos. Os interessados devem manter o currículo atualizado na plataforma e acompanhar os contatos feitos pelo IEL-ES.

Essa é uma ótima oportunidade para quem busca ingressar no mercado e desenvolver sua carreira em instituições de referência no Espírito Santo.