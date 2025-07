Iema faz consulta sobre criação de parque em Vargem Alta

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), em conjunto com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), realizou, na última quinta-feira (10), uma consulta pública sobre a proposta de criação do Parque Estadual da Saira Apunhalada, na região de Caetés, município de Vargem Alta.

A consulta pública é uma etapa prevista na legislação e visa garantir a participação social na criação de unidades de conservação.

“A criação de unidades de conservação é uma ação estratégica para a proteção da biodiversidade. Esse processo de escuta é fundamental para garantir que o parque nasça com legitimidade social e técnica, valorizando o território e as pessoas que vivem nele”, afirmou o diretor-presidente do Iema, Mário Louzada.

A reunião aconteceu no auditório da Promotoria de Justiça do Ministério Público Estadual, e contou com a presença de representantes da comunidade local, proprietários de áreas que poderão ser desapropriadas, além de autoridades como o diretor-presidente do Iema, Mário Louzada; o prefeito de Vargem Alta, Elieser Rabello; o vice-prefeito, Eugênio Agrizzi; o secretário municipal de Meio Ambiente, Helimar Rabello; membros do Ministério Público Estadual, do Comitê de Bacias e da Seama.

Após a realização da audência, o processo entra em fase de recebimento de contribuições. Os estudos técnicos que embasaram a proposta de criação do parque, bem como os limites sugeridos para a unidade e sua zona de amortecimento, estarão disponíveis para consulta e sugestões no site www.iema.es.gov.br, entre os dias 15 e 30 de julho de 2025.