Iema forma a 8ª turma de Multiplicadores em Educação Ambiental

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), por meio da Gerência de Educação Ambiental (GEA), em parceria com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp), realizou, na última semana, o curso para Formação de Multiplicadores em Educação Ambiental e Meio Ambiente.

Esta foi a 8ª turma do curso, que é ofertado anualmente desde 2021 como parte de um programa de formação continuada e reuniu 14 participantes, incluindo servidores do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM), todos membros da Comissão de Sustentabilidade do hospital.

“O objetivo principal foi formar agentes multiplicadores em educação ambiental, capacitando-os para disseminar e aprimorar o conhecimento na área da educação ambiental não formal”, explicou a gerente de Educação Ambiental do Iema, Anna Tristão.

Durante os três dias, os participantes exploraram conteúdos como fundamentos da educação ambiental, legislação nacional e estadual, além de projetos práticos voltados para a preservação do meio ambiente.

A capacitação, certificada pela Esesp contou com uma trilha de experiência promovida pelo Iema, proporcionando aos participantes dinâmicas sensoriais, atividades de relaxamento e interação com o meio ambiente.

Durante o percurso, eles conheceram a exposição do Iema, que incluiu textos elaborados pela equipe da biblioteca, fragmentos arqueológicos de louças e objetos de antigas construções da região, além de uma exposição fotográfica.