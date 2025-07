Impressionante! Câmera flagra acidente envolvendo 3 motos em Alegre; veja vídeo

Uma colisão envolvendo três motocicletas foi registrada na tarde do último sábado (26), no município de Alegre. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente, ocorrido em uma via movimentada da cidade.

As imagens mostram o instante em que as motocicletas colidem, provocando a queda dos condutores. Entretanto, apesar do impacto e da cena impressionante, não houve registro de vítimas graves.

