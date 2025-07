Homem é preso em flagrante por tentativa de homicídio em Vila Velha

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante neste domingo (27), suspeito de tentar matar uma mulher a pauladas no bairro Morada da Barra, em Vila Velha. A prisão foi realizada pela equipe plantonista do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DEHPP), da Polícia Civil do Espírito Santo.

De acordo com a polícia, a vítima, de 28 anos, foi agredida com vários golpes na cabeça após uma discussão motivada por desentendimentos pessoais. Ela foi socorrida por uma viatura da Polícia Militar até a UPA de Riviera da Barra e, em seguida, transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Leia também: Polícia prende dois condenados por roubo em Brejetuba

Durante as diligências, os policiais localizaram o suspeito escondido em um cômodo da própria residência, no mesmo bairro onde ocorreu o crime. Ele foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.

Após os procedimentos de praxe, o homem foi levado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.