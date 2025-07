Influenciadora capixaba é presa por maus-tratos contra o próprio filho

Uma influenciadora capixaba foi presa em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, suspeita de maus-tratos contra o filho. A investigação também apura um golpe envolvendo a venda de produtos pela internet.

A Polícia Civil prendeu MC Gaby, como é conhecida, na casa onde ela morava, em Vila Velha, nesta quinta-feira (10). Os agentes prenderam MC Gaby por suspeita de maus-tratos contra o filho dela, de 11 anos.

Na residência, os policiais encontraram relógios ainda embalados, um notebook e vários celulares. A operação tinha como objetivo cumprir nove mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ela e ao irmão. Segundo as investigações, os dois são suspeitos de aplicar golpes com a venda de produtos pela internet; no entanto, nada era entregue aos clientes após o pagamento.

A polícia descobriu que centenas de brasileiros foram vítimas da dupla, que comercializava os produtos por meio do site “Equipe Tênis”.

Além dos mandados de busca, a polícia também solicitou à Justiça o bloqueio de um milhão de reais nas contas bancárias dos investigados, a desativação dos sites ligados à empresa e aos sócios, a quebra dos sigilos bancário e telefônico e o uso de tornozeleira eletrônica pela dupla.

Nas redes sociais, a influenciadora exibe uma vida de luxo para 1,5 milhão de seguidores.