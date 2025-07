Infraestrutura portuária trava embarque de 356 mil sacas de café

Conforme dados atualizados pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) junto a seus associados, o setor não conseguiu embarcar 356.322 sacas de 60 kg do produto – equivalentes a 1.080 contêineres – em maio de 2025, o que gerou um prejuízo de R$ 2,686 milhões no caixa das empresas em função de custos imprevistos com armazenagem adicional, detentions, pré-stacking e antecipação de gates.

De junho de 2024 – quando a entidade iniciou esse levantamento – até o fim de maio, os exportadores brasileiros de café acumulam prejuízo de R$ 75,919 milhões com esses gastos extras em função da estrutura defasada nos principais portos de escoamento do produto no Brasil.

