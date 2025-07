Inscrições abertas para a Caminhada PET na Festa de Alfredo Chaves

Os amantes dos animais já têm um compromisso marcado durante a 50ª Festa da Banana e do Leite: no sábado, dia 26 de julho de 2025, será realizada a tradicional Caminhada PET, um momento especial de afeto, interação e diversão entre tutores e seus animais de estimação.

A concentração será às 7h30, na Praça Colombo Guardia, de onde todos partirão para o Parque de Exposições. A participação é gratuita, mas é necessário realizar inscrição prévia para garantir a segurança e o bom andamento da atividade.

A Caminhada PET tem como objetivo promover a convivência saudável entre pessoas e animais, além de reforçar a importância do cuidado, da responsabilidade e do bem-estar animal. O evento faz parte da programação oficial da festa e reforça o compromisso de Alfredo Chaves com o bem-estar animal e a integração entre os moradores.

Regras de participação

Para que o evento seja seguro e agradável para todos os participantes – humanos e animais – é fundamental que os tutores sigam as seguintes orientações:

Todos os animais devem estar com coleira e guia durante todo o percurso.

Cães de médio e grande porte, com comportamento agressivo ou de raças conhecidas por seu temperamento instável, devem usar focinheira obrigatoriamente.

Só poderão participar animais vacinados e em boas condições de saúde.

Cada tutor é responsável por seu PET durante toda a caminhada.

É obrigatório recolher as fezes dos animais. Leve saquinhos higiênicos.

Evite levar fêmeas no cio, animais com doenças transmissíveis ou filhotes não vacinados.

Não será permitido o uso de acessórios que causem desconforto ou sofrimento ao animal.

Os organizadores não se responsabilizam por acidentes ou incidentes ocorridos durante o evento.

CLIQUE AQUI E FAÇA A INSCRIÇÃO