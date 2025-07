Inscrições abertas para eleição do COMTUR em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), convida representantes da sociedade civil organizada a participarem da eleição dos novos membros do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). A votação será realizada no dia 20 de agosto (quarta-feira), às 15h, no Auditório do Palácio Bernardino Monteiro, na Praça Jerônimo Monteiro, Centro.

O COMTUR é um órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo e propositivo que tem como principal missão fomentar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do turismo local. O conselho é composto por representantes do poder público e da sociedade civil, em uma composição democrática e participativa que busca unir forças para valorizar e promover o potencial turístico de Cachoeiro.

Para o biênio 2025/2027, serão eleitos novos conselheiros representantes da sociedade civil. As inscrições estão abertas até o dia 15 de agosto e podem ser feitas de forma simples e rápida pelo link: www.bit.ly/comtur2025.

Podem se inscrever representantes de entidades, associações, coletivos e instituições com atuação comprovada no setor turístico, em áreas como cultura, meio ambiente, economia criativa, turismo rural, eventos, gastronomia, hotelaria, entre outros segmentos.

O fortalecimento do COMTUR é uma das ações estratégicas da Semcult dentro do planejamento para ampliar a presença de Cachoeiro no mapa turístico do Espírito Santo e do Brasil.

Com uma diversidade de atrativos que vai desde belezas naturais, como cachoeiras, montanhas e paisagens rurais, até o rico patrimônio histórico-cultural da cidade, o município tem se consolidado como um destino com grande potencial para o turismo de experiência, religioso, de negócios e de eventos.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Larissa Patrão, reforça a importância da participação ativa da sociedade civil nesse processo:

“O COMTUR é um instrumento de gestão participativa fundamental para planejarmos o futuro do turismo em Cachoeiro. Estamos convocando pessoas e instituições que acreditam no potencial turístico do nosso município para somar com ideias, experiências e compromisso. A sociedade civil tem muito a contribuir, e queremos essa parceria ativa para transformar nossas riquezas culturais e naturais em oportunidades reais de desenvolvimento”, destaca a secretária.

Além de contribuir com a construção de políticas públicas mais inclusivas e eficientes, os conselheiros também desempenham papel fundamental na articulação com diferentes setores, no estímulo ao empreendedorismo e na promoção de ações que gerem emprego, renda e valorização da identidade local.

Participar do COMTUR é contribuir ativamente para o fortalecimento do turismo em Cachoeiro. É a oportunidade de fazer parte de um espaço estratégico, onde ideias se transformam em ações concretas que valorizam a cidade, geram oportunidades e promovem experiências marcantes para moradores e visitantes.

A Semcult convida todos que acreditam nesse potencial a se envolverem e ajudarem a construir um futuro turístico ainda mais promissor para o município.