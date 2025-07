Inscrições para cursos técnicos gratuitos vão até sexta-feira (11)

As inscrições para os cursos técnicos gratuitos ofertados pela Secretaria da Educação (Sedu) seguem até sexta (11). A ação tem parceria com o Sistema S e a Fundação Telefônica Vivo.

As oportunidades fazem parte do processo seletivo regido pelo Edital nº 30/, que estabelece as normas para o ingresso em cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma concomitante.

São mais de 2,4 mil vagas

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 2.430 vagas, distribuídas em 13 municípios do Espírito Santo. Os cursos disponíveis são nas áreas de Ciência de Dados, Automação, Informática, Eletrotécnica, Estética, Produção de Moda, entre outras. Os cursos serão realizados paralelamente ao Ensino Médio regular.

Quem pode participar

Podem se inscrever estudantes da 1ª ou 2ª série do Ensino Médio ou das 1ª e 2ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As inscrições devem ser feitas no portal Seleção Aluno. Nos ícones “CONCOMITANTE” (para o curso de Ciência de Dados) e “SISTEMA S” (para os demais cursos).

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que os estudantes selecionados também receberão uma bolsa mensal de até R$ 400, por meio do Programa Inovatec, para auxiliar nos custos com alimentação e transporte.