Inscrições para Prêmio Humaniza 2025 são prorrogadas até quinta (10)

As inscrições para o Prêmio Humaniza Ciclo 2025 foram prorrogadas até esta quinta-feira (10). As inscrições devem ser realizadas por meio do sistema E-Docs e endereçadas à pasta grupos/comissões do Prêmio Humaniza.

As orientações para envio das iniciativas constam na Portaria Nº 7-R, já publicada no site da Sejus, na aba Legislação/Portarias.

Sobre o Prêmio Humaniza

Com as categorias Atitude Humanizadora, Gestão Humanizadora e Projeto Humanizador, para esse ciclo algumas mudanças foram consideradas.

Uma delas é a ampliação da categoria Projeto Humanizador, que foi desmembrada em duas modalidades distintas: a primeira, destinada às unidades dos regimes fechado e semiaberto, classificadas como Penitenciárias, e demais setores da Sejus, e a segunda, voltada aos Centros de Detenção Provisória (CDPs).

Os projetos inscritos concorrerão exclusivamente entre si, no âmbito de sua respectiva modalidade.

Para a premiação, o primeiro lugar receberá o recurso global de R$ 20 mil, o segundo colocado R$ 10 mil e o terceiro lugar R$ 5 mil, respectivamente.

Os recursos financeiros serão investidos na aquisição de materiais, equipamentos ou contratação de serviços, ou execução de projetos no sistema prisional, e em novas iniciativas, com exceção do prêmio destinado à categoria Atitude Humanizadora.

Orientação técnica

A Assessoria de Estratégia e Inovação (Assesi) da Sejus dará apoio técnico às equipes da Secretaria da Justiça (Sejus) que desejam concorrer ao Prêmio Humaniza 2025, no que tange à elaboração das propostas e aos cumprimentos dos requisitos da premiação.

Para mais informações, os servidores podem fazer contato com a Assesi, presencialmente. A Assesi fica localizada no 10º andar do Edifício Fabio Ruschi, no Centro de Vitória. Dúvidas também podem ser sanadas pelo e-mail: [email protected], ou com a Comissão Executiva do Prêmio Humaniza pelos telefones (27) 3636-5832 e (27) 999043768.

Banca julgadora

Os ganhadores do Prêmio Humaniza ciclo 2025 serão selecionados após análise criteriosa da banca julgadora, composta por pesquisadores e especialistas que têm reconhecida atuação no campo das políticas prisionais, na área de políticas públicas e sociais e de gestão.

Os vencedores serão conhecidos em solenidade prevista para o mês de outubro deste ano. Os finalistas também receberão menção honrosa e elogio em seu assentamento funcional.

Conheça cada categoria:

Atitude Humanizadora – a premiação é destinada ao servidor que se destaca pela demonstração de atitudes humanizadoras no contexto do sistema penitenciário. Nesta categoria, é observado comportamentos que dizem respeito à dignidade da pessoa humana, às aspirações e às capacidades humanas; atitudes com foco na ética, na moral, na cidadania, na equidade, na promoção e na inclusão do respeito à diversidade e que busque melhorias nas relações existentes e na atuação em rede.

Projeto Humanizador – É premiada a equipe de trabalho que elabora, desenvolve e executa projeto que se destaque por práticas relevantes para a promoção da dignidade da pessoa humana e para a humanização dos espaços, com ações sustentáveis e de estímulo ao desenvolvimento de valores em prol da coletividade e da sociedade.

Os critérios nesta categoria buscam também a apresentação de resultados positivos, concretos e verificáveis para os servidores, para as pessoas privadas de liberdade ou para os egressos, para a sociedade e para os frequentadores do sistema penitenciário capixaba.

Gestão Humanizadora – Nesta categoria, é premiada a equipe de gestão que se destaca pelo desenvolvimento de ações integradas e participativas, baseadas em princípios e valores humanizadores, que vão além da missão realizada e que apresentam resultados positivos, concretos e verificáveis para os servidores, para as pessoas privadas de liberdade ou para os egressos, para a sociedade e para os frequentadores do sistema penitenciário capixaba.