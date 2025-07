Integrante de grupo especializado em furtos de café em Fundão é preso

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, cumpriu, na noite dessa quarta-feira (23), um mandado de prisão contra um homem de 35 anos. A prisão foi realizada no bairro Timbuí, no município de Fundão.

As equipes realizavam diligências durante a escala operacional Iseo, quando receberam a informação de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto estaria na localidade. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o endereço indicado e efetuaram a prisão.

“O homem responde pelos crimes de furto e associação criminosa, sendo apontado como integrante de um grupo criminoso especializado em furtos de café. Os crimes pelos quais ele responde foram praticados no município de Santa Maria de Jetibá”, disse o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, delegado Leandro Sperandio.

Após os procedimentos de praxe, o capturado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.