Internos da EJA fazem curso de barbearia em Barra de São Francisco

Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), iniciaram, no dia 3 de junho, um curso profissionalizante de barbeiro. Os aluno estão vinculados à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Governador Lindenberg, localizada no município de Barra de São Francisco.

A formação está sendo realizada na Penitenciária Regional de Barra de São Francisco (PRBSF), atendendo estudantes em situação de privação de liberdade.

A ação é promovida por meio do Programa EJA integrada à Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), do Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Secretaria da Justiça (Sejus), a Secretaria da Educação (Sedu) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) – Campus Vitória.

O curso de barbeiro tem carga horária de 160 horas e tem previsão de término em setembro.

Curso de informártica

Além dessa formação, outros 20 estudantes da unidade já participam do curso de Informática Básica, também com 160 horas de duração, ofertado pelo mesmo programa.

As ações têm como objetivo ampliar as oportunidades de inserção no mundo do trabalho e contribuir para o fortalecimento da cidadania, por meio de uma proposta educativa que articula a formação escolar com qualificação profissional.

Objetivo

A iniciativa busca atender às especificidades da EJA no sistema prisional, respeitando os princípios da equidade, inclusão e garantia do direito à educação. As atividades são realizadas no contraturno das aulas regulares da EJA e são acompanhadas por uma equipe pedagógica da unidade de ensino em parceria com os técnicos da Sejus, da Sedu e do Ifes.

O professor Aldo Resende, do Ifes, destacou o impacto social da iniciativa: “Este projeto representa o compromisso das instituições públicas com a inclusão e a transformação social. Ao investir em formação profissional dentro do sistema prisional, estamos investindo em vidas e em novas possibilidades”.

Já o pedagogo da Sedu na Unidade, Marilson Gomes Borjaille, reforçou que o curso de Barbearia é apenas o início de um plano mais amplo: “Nosso objetivo é expandir essa ação, garantindo que outros estudantes da EJA em situação de privação de liberdade tenham acesso a cursos que ampliem suas chances de reintegração social e autonomia financeira”.

“Oferecer formação aos internos é um dos pilares da política de ressocialização. A educação profissional pode ser o primeiro passo para a reconstrução de uma trajetória devida”, ressaltou também o Diretor da Unidade, Makssuel Delevedove.