IOF retroativo: confira os impactos para o MEI

O governo federal oficializou o decreto que estabelece o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), com efeito retroativo, afetando diretamente microempreendedores e pequenas empresas. A medida tem gerado preocupação entre os empresários que operam no Simples Nacional e entre os MEIs.

Tarifa do IOF para empresas será dobrada

A mudança mais impactante é a duplicação da alíquota do IOF para operações diárias realizadas por pessoas jurídicas. Isso inclui atividades como empréstimos, que agora terão uma tributação duas vezes maior, gerando impacto direto no custo das operações financeiras dessas empresas.

Medida gera críticas sobre justiça tributária

Especialistas como a analista Thais Herédia, da CNN, apontam que o decreto contraria o discurso de justiça tributária, ao onerar justamente o segmento que mais gera empregos e movimenta a economia local. Pequenos negócios podem ser os mais prejudicados com a nova política.

Empresários enfrentam mais obstáculos

Com a elevação do IOF retroativo, micro e pequenas empresas terão ainda mais dificuldade para acessar crédito e manter suas atividades. O aumento da carga tributária pode se tornar um entrave significativo à sustentabilidade financeira dessas empresas em um cenário econômico já desafiador.

Setor teme queda na geração de empregos

O novo decreto chega em um momento delicado para o setor produtivo. Entretanto, a medida pode provocar queda na geração de empregos e na circulação de renda, justamente quando o país tenta estimular o crescimento econômico. O impacto do IOF retroativo ainda será sentido nos próximos meses.