IPESES: Governo Lula é desaprovado por 37,5% no Espírito Santo

O levantamento do Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (IPESES), antigo Instituto Solução, encomendado pelo AQUINOTICIAS.COM, mostra a avaliação da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para 37,5% das pessoas entrevistadas, a gestão do presidente Lula é péssima. Outras 28,5% acham regular e 14,3% acham ruim. Avaliam como boa, 11,9% e 5,5% acham ótimo. Não souberam ou não quiseram responder 2,3%.

Margem de erro

O IPESES ouviu 1.620 eleitores, com idade a partir de 16 anos, respeitando as cotas de sexo, faixa etária, escolaridade, renda e distribuição geográfica, de 30 municípios capixabas, garantindo representatividade das diferentes regiões do Estado: Grande Vitória, Norte, Sul e região Serrana, entre os dias 07, 08 e 09 de julho de 2025.

O nível ou intervalo de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro máxima estimada, considerando um modelo de amostragem aleatório simples, é de 2,5 %, para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.