IPESES: Jair Bolsonaro lidera no Espírito Santo para a Presidência

Um levantamento do Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (IPESES), antigo Instituto Solução, encomendado pelo AQUINOTICIAS.COM, aponta que o Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto no Espírito Santo para a Presidência da República em 2026.

A pesquisa foi realizada entre os dias 7, 8 e 9 de julho, e ouviu 1.620 pessoas, de 30 municípios do Norte, do Sul e da Grande Vitória. A margem de erro é de 2,5% para mais e 2,5% para menos. O nível de confiança é de 95%.

Perguntas: se a eleição para Presidente do Brasil fosse hoje, em quem o (a) Sr. (a) votaria? Bolsonaro aparece na primeira posição com 42,6% das intenções. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece na segunda posição com 23,1% das intenções. Confira como ficou:

Jair Bolsonaro – 42,6%

Luiz Inácio Lula da Silva – 23,1%

NS/NR – 9,3%

Brancos e nulos – 6,6%

Tarcísio de Freitas – 6,2%

Ciro Gomes – 5,3%

Ratinho Junior – 2,8%

Indecisos – 2,5%

Ronaldo Caiado – 0,8%

Helder Barbalho – 0,8%

Lula é o mais rejeitado no Espírito Santo

O Instituto Ipeses também quis saber dos capixabas em quem eles não votariam de jeito nenhum, caso a eleição fosse hoje. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) libera a rejeição com 50,5%, seguido de Jair Bolsonaro com 27,6%.

Veja como ficou:

Luiz Inácio Lula da Silva – 50,5%

Jair Bolsonaro – 27,6%

NS/NR – 8,2%

Nenhum deles – 4,2%

Ciro Gomes – 3,8%

Ratinho Junior – 1,8%

Tarcísio de Freitas – 1,5%

Helder Barbalho – 0,9%

Ronaldo Caiado – 0,8%