Itapemirim: estudantes vivenciam aula de campo no O Frade e a Freira

Estudantes do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Washington Pinheiro Meirelles, localizado em Itapemirim, participaram no dia 30 de junho de uma aula de campo ao monumento natural “O Frade e a Freira”.

A ação, realizada pelas professoras Mônica Gervásio e Nuana Câmara, integra a eletiva Territórios da Memória, que tem como proposta conectar o conhecimento escolar à identidade cultural e territorial dos alunos.

A atividade envolveu uma caminhada de aproximadamente 6 km e proporcionou aos estudantes uma vivência concreta dos conteúdos trabalhados em sala, como paisagem, preservação patrimonial e identidade cultural. Com o apoio de professores de diferentes áreas, como Educação Física, Matemática e Atendimento Educacional Especializado (AEE), a aula integrou saberes e promoveu a interdisciplinaridade.

Durante o percurso, os alunos observaram as transformações na paisagem, os usos do solo, os aspectos econômicos locais e as manifestações culturais presentes no território. “Explorar o território de Itapemirim foi fundamental para que os estudantes reconhecessem, na prática, os conceitos de Geografia e Artes trabalhados em sala. Foi uma oportunidade de observar elementos naturais, formas de ocupação e produção econômica da região”, explicou a professora Mônica Gervásio.

Já a professora Nuana Câmara destacou o impacto estético e cultural da experiência: “A visita ampliou a percepção artística dos alunos, inspirando produções criativas e sensíveis, valorizando o olhar sobre o lugar onde vivem.”

A estudante Aline de Souza Carvalho Alves, compartilhou sua vivência: “A aula de campo foi uma experiência diferente e legal. No início, sentimos um pouco de cansaço com as caminhadas e o calor, mas valeu a pena. Conseguimos entender melhor o conteúdo, principalmente ao observar as paisagens. Foi interessante conhecer de perto nosso patrimônio.”

“A visita a este monumento natural não é apenas um passeio, é uma oportunidade de aprendizado vivo, onde a ciência, a história, a arte e a preservação ambiental se encontram”, ressaltou a diretora da escola, Sandra Marques Ribeiro.