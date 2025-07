Iúna: vereador cobra ação efetiva da Prefeitura sobre moradores de rua

A presença crescente de pessoas em situação de rua nas imediações da rodoviária de Iúna tem gerado tensão entre o Legislativo e o Executivo do município. O tema foi levado à tribuna da Câmara na última semana pelo vereador Edson Márcio de Almeida (Progressistas), que fez duras críticas à atuação da administração municipal e à condução das políticas públicas de assistência social.

Segundo o parlamentar, comerciantes e moradores o procuraram para relatar episódios de medo, constrangimento e insegurança causados por andarilhos. Ele relatou que, nos últimos dois anos, houve um aumento expressivo de pessoas vivendo nas ruas — muitas delas de outras cidades — e denunciou situações de violência, uso de drogas, atos obscenos em via pública e abordagens agressivas a mulheres e clientes em estabelecimentos comerciais.

“A rodoviária virou ponto de moradia, consumo de álcool e práticas indevidas a qualquer hora do dia. O cidadão precisa fechar portas e janelas, e quem chega de viagem encontra um cenário de abandono. Estamos caminhando para uma cracolândia”, alertou o vereador. Ele também cobrou mais firmeza da Secretaria de Assistência Social, que, segundo ele, “tem tratado o problema com suco e recepção”, minimizando os riscos à população.

Edson Márcio também argumentou que há oportunidades de trabalho na cidade, especialmente no período de safra, e acusou parte dos indivíduos de rejeitar o emprego por vontade própria. “Tem gente ganhando até R$ 1.500 por dia. Não é falta de oportunidade, é escolha”, afirmou.

Diante da repercussão do pronunciamento, a Prefeitura de Iúna promoveu uma nova reunião intersetorial nesta terça-feira (15) para discutir estratégias de acolhimento e enfrentamento da situação. Participaram representantes da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Polícia Civil e Militar, CAPS, ACIIU, Igreja Católica, Conselho de Segurança, Associação São Vicente de Paulo, Associação de Pastores, Secretaria de Saúde e Câmara Municipal.

Durante o encontro, a secretária Lusmar Vieira (Tuca) destacou que a gestão municipal já realiza ações com foco em garantir dignidade aos cidadãos em situação de rua, como oferta de banho, entrega de roupas, ajuda para obtenção de documentos e encaminhamentos à rede de saúde. Segundo ela, entre os que vivem no pátio da rodoviária, nove pessoas estão em situação fixa — seis delas são naturais de Iúna.

Ainda conforme a Secretaria, muitos dos que vivem nas ruas mantêm laços familiares, mas optam por permanecer nos grupos formados por afinidade. O sentimento de pertencimento entre eles, alimentado por experiências de vida semelhantes, é um dos fatores que dificultam a reinserção social.

A reunião também discutiu a possibilidade de criação de uma Organização da Sociedade Civil (OSC) voltada ao acolhimento dessas pessoas, de forma complementar às políticas públicas. O Dr. Douglas Vieira sinalizou que o CAPS pode intensificar suas ações, e a 2ª Tenente Alexia, da Polícia Militar, reforçou o papel da corporação na preservação da ordem, orientando a população a acionar o 190 em caso de flagrante.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui