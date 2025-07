Jornada Pedagógica 2025 fortalece educação pública em Guaçuí

A Prefeitura Municipal de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou entre os dias 23 e 25 de julho a Jornada Pedagógica 2025, iniciativa estratégica para a formação e aprimoramento dos profissionais da rede municipal de ensino. O evento reforça o compromisso da gestão pública com a educação inclusiva, inovadora e de qualidade.

Durante os três dias, aproximadamente 500 educadores participaram de palestras, encontros e reuniões que abordaram temas prioritários para o fortalecimento das práticas pedagógicas. Entre os assuntos discutidos, destacaram-se a Educação Especial, metodologias ativas de ensino, o uso de instrumentos pedagógicos no processo de aprendizagem e as estratégias de comunicação não violenta no ambiente escolar.

Com essa iniciativa, a administração municipal reafirma sua missão de promover uma educação humanizada e eficiente, alinhada às necessidades da comunidade e aos desafios do século XXI.

A Jornada Pedagógica proporcionou um ambiente de diálogo e troca de experiências, fundamental para o planejamento educacional do município. Para a Secretaria de Educação, o investimento contínuo na capacitação dos profissionais é uma ação imprescindível para garantir o desenvolvimento integral dos alunos e a modernização do ensino público municipal.