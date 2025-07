Muniz Freire abre inscrições para 17º Concurso de Cafés Especiais 2025

Para mais detalhes, consulte o edital no portal da Prefeitura e prepare-se para destacar a excelência do café capixaba.

O regulamento completo e as informações para inscrição estão disponíveis no site oficial da Prefeitura. Produtores interessados devem ficar atentos aos prazos e categorias:

Para a categoria Conilon, o prazo de envio das amostras vai até o dia 3 de outubro, enquanto para Arábica, as inscrições permanecem abertas até 21 de novembro. O concurso oferece um prêmio total de R$ 50 mil, distribuído aos vencedores que serão selecionados por uma banca de provadores especializados.

A Prefeitura de Muniz Freire lançou o regulamento oficial do 17º Concurso de Cafés Especiais, evento tradicional que visa valorizar os melhores produtores de café Arábica e Conilon da região. As inscrições já estão abertas, e os produtores interessados podem enviar suas amostras conforme o calendário estipulado.

