Jovem é estuprada a caminho do trabalho na Serra

Uma jovem foi estuprada enquanto ia para o trabalho no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na última terça-feira (23).

A vítima contou aos policiais que foi imobilizada, levada até um terreno baldio e, em seguida, estuprada. Ela teria acabado de desembarcar do ônibus próximo ao local de trabalho quando foi abordada pelo criminoso.

Após cometer o crime, o homem fugiu do local e deixou a vítima no meio do mato. A jovem voltou para casa e, em seguida, foi até uma delegacia para registrar a ocorrência. Até o momento, ninguém foi preso.