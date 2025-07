Mulher é encontrada morta dentro de casa em Cachoeiro

Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma residência no bairro Parque Laranjeiras, em Cachoeiro de Itapemirim, na madrugada da última quarta-feira (23).

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava deitada sobre um colchão, em um dos quartos da casa, e não apresentava sinais vitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito. A Perícia da Polícia Científica também compareceu ao local para realizar os procedimentos necessários.

O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) do município, onde será submetido a exames para identificar a causa da morte. De acordo com a Polícia Civil, até o momento não há indícios de morte violenta. A identidade da vítima e detalhes sobre a liberação do corpo não foram divulgados, respeitando a autorização familiar.