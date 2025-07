Junho se encerra com preços firme na BA e no ES

Os preços do mamão seguem atrativos a produtores nas principais praças acompanhadas pelo Hortifrúti/Cepea nesta semana (de 23 a 27/06). No Norte do Espírito Santo, a variedade havaí 12-18 foi comercializada a R$ 4,81/kg nesta semana, leve queda de 4% em relação à última semana, quando os preços foram os maiores do ano na região.

As cotações também se mantiveram em alta no Sul da Bahia, com avanço de 61% para o formosa no mesmo comparativo, negociado a R$ 2,00/kg. De acordo com agentes do setor, as temperaturas mais amenas continuam controlando a oferta, além de gerar frutas de menor calibre, garantindo melhores preços aos produtores que conseguiram ofertar frutas de calibres maiores e de boa qualidade, em especial para o havaí. Já com relação à qualidade, voltou a melhorar com a diminuição das precipitações, gerando assim a menor incidência de doenças fúngicas.

