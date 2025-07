Kennedy sedia 1ª Conferência Regional de Políticas para as Mulheres

A Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, sediou nesta terça-feira (23) a 1ª Conferência Regional de Políticas para as Mulheres, reunindo representantes dos municípios de Anchieta, Marataízes, Piúma e Itapemirim.

O evento, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação, teve como tema central “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas” e proporcionou um espaço de diálogo e construção coletiva sobre os avanços e desafios das políticas públicas voltadas às mulheres na região.

A conferência contou com a presença de autoridades municipais, representantes da sociedade civil, técnicas das secretarias de Assistência Social e mulheres de diferentes faixas etárias e realidades. Durante todo o dia foram realizadas palestras, rodas de conversa e grupos temáticos, que discutiram questões como o enfrentamento à violência, equidade de gênero, autonomia econômica, saúde da mulher, entre outros.

A Secretária Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy destacou a importância do município sediar o encontro.

“Receber essa conferência é uma grande responsabilidade e também um reconhecimento do nosso compromisso com as mulheres. Acreditamos que políticas públicas se constroem com escuta, com participação e com união entre os municípios. Este evento marca o início de uma atuação regional ainda mais integrada e eficaz.”

Os secretários de Assistência Social dos municípios convidados também reforçaram o papel das conferências como instrumentos fundamentais para o fortalecimento das redes de apoio às mulheres e para o avanço das políticas de igualdade de gênero.

Ao final, foram apresentadas propostas que serão levadas às próximas etapas de construção das políticas públicas no âmbito estadual e federal, reforçando o compromisso da região com a promoção dos direitos das mulheres.