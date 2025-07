Lava-jato é flagrado usando rede clandestina de energia em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) fiscalizou, nesta quinta-feira (24), um lava-jato de caminhões localizado na Vila Independência, em Cariacica. A ação teve como objetivo apurar um possível furto de energia elétrica no local.

A operação foi realizada pelo Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística (IC), da Polícia Científica, e técnicos da EDP, distribuidora de energia do Estado.

Durante a fiscalização, os agentes inspecionaram a estrutura elétrica do estabelecimento e levantaram informações técnicas para subsidiar a investigação. Ninguém foi detido até o momento.

Durante a averiguação, foi identificada uma rede clandestina de fornecimento de energia elétrica, que abastecia diretamente uma residência e o estabelecimento comercial ligados à rede irregular. O proprietário não estava no local.

A perícia realizada constatou ligação direta trifásica na rede da EDP sem medição adequada, com fluxo de corrente no momento da inspeção. Técnicos da EDP retiraram a ligação irregular e desligaram o fornecimento no local.

De acordo com um familiar do responsável, a residência e o lava-jato eram abastecidos pela instalação que já estava desligada, sendo a EDP por ter débitos superiores a R$ 113 mil.

Em razão da ausência do responsável, ninguém foi conduzido, mas será instaurado inquérito policial para apurar os fatos. Conforme a EDP, além da responsabilização criminal, os envolvidos deverão ressarcir os valores referentes à energia não faturada durante o período da fraude, conforme estabelece a Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), bem como arcar com os custos operacionais e administrativos da distribuidora.