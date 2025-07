LBV compartilha boas práticas em Fórum da ONU sobre Sustentabilidade

De 14 a 24 de julho de 2025, será realizado, em Nova York, EUA, o Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável (Ecosoc), da Organização das Nações Unidas (ONU).

O tema abordado será: “Promovendo soluções sustentáveis, inclusivas e baseadas em ciência e evidências para a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para não deixar ninguém para trás”. O objetivo do encontro é fazer uma revisão dos ODSs 3, 5, 8,14 e 17.

A Legião da Boa Vontade (LBV), organização da sociedade civil com status consultivo geral no Ecosoc/ONU desde 1999, apresentará recomendações de suas boas práticas socioeducacionais, em sintonia com a Agenda 2030, organizadas em duas principais frentes: o ODS 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econômico — e o 17 — Parcerias para a Implementação dos Objetivos.

No documento, a LBV, que neste ano está completando 75 anos de trabalho nas áreas da assistência social, educação, ações humanitárias e de comunicação social e educativa, destaca as seguintes iniciativas: os programas Capacitação e Inclusão Produtiva, com cursos gratuitos para jovens e adultos, especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade (mães solo, desempregadas), e Aprendiz da Boa Vontade (Socioaprendizagem), voltado a jovens de 14 a 24 anos, bem como as parcerias realizadas com empresas para a formação teórica e prática profissional desse público e a Escola Técnica Boa Vontade, que oferta o curso gratuito de Rádio e Televisão, também com foco na inserção, reinserção ou requalificação profissional de jovens e adultos ao mundo do trabalho.

A LBV também ressalta as ações de incentivo à formação e ao acesso ao ensino superior para jovens realizadas pelo Instituto de Educação José de Paiva Netto, em São Paulo/SP, Brasil; a mobilização de voluntários e o engajamento com parceiros estratégicos em Ações Humanitárias; e as iniciativas focadas na sustentabilidade e na economia circular em parceria com a Indústria Fox, por meio do programa Eletrosolidário, que faz recolhimento e descarte ambientalmente adequado de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, revertendo-os em recursos para projetos sociais.

O documento ainda traz uma importante reflexão fraterna do presidente da LBV, o educador José de Paiva Netto, sobre os caminhos da sustentabilidade e do progresso coletivo, constante de seu artigo “Aqui se estuda. Formam-se cérebro e coração”: “(…) Um dos maiores desafios atuais das nações emergentes ou das que já atingiram o mais alto patamar de crescimento material de suas economias é o do desenvolvimento sustentável. Contudo, se desejamos ver o progresso partilhado com todos, acreditamos e temos proposto que o desenvolvimento solidário deva, antes de tudo, iluminar as atitudes dos habitantes da Terra e de suas futuras gerações — do maior ao menor — de nossa morada coletiva. Portanto, além de uma política pública eficaz, o planeta exige o compromisso com uma consciência nova, firmada em princípios que garantam a continuidade da Vida e a coexistência humana acima de todos os outros interesses. Tal mentalidade fomenta ações conjuntas entre os países que visem ao socorro dos povos urgentemente necessitados de alguém que lhes estenda as mãos, ainda mais as crianças e os mais jovens, futuros construtores de tempos melhores. É fundamental, portanto, que a oportunidade nos bancos escolares lhes seja dada”.

LBV na ONU

Em virtude da ampla abrangência de seus serviços, programas e ações e da excelência no trabalho realizado, a Legião da Boa Vontade mantém relação consultiva com a Organização das Nações Unidas (ONU), desde 1994, por intermédio do Departamento de Comunicação Global (DCG) desse organismo internacional e, desde 1999, com o Conselho Econômico e Social (Ecosoc) das Nações Unidas, no qual a Instituição possui status consultivo geral.