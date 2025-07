'Lendas do Caparaó' ganham vida em livro lançado em Guaçuí

No próximo dia 1° de agosto, o Teatro Municipal Fernando Torres, em Guaçuí, recebe o lançamento do livro inédito Lendas do Caparaó, da escritora, atriz, arte-educadora e idealizadora da companhia “Mais Um Ponto Mais Um Conto”, Eliane Correia. A obra resgata a identidade, a memória e as expressões artísticas da região. O evento ainda contará com três apresentações das lendas que foram teatralizadas para o público infantil, com entrada gratuita.

Lendas do Caparaó é fruto de uma imersão artística e pesquisa sensível, traz narrativas, imagens e registros que celebram as manifestações culturais primariamente indígenas e as histórias que marcam a região do Caparaó, no estado do Espírito Santo. Com uma linguagem acessível e estética apurada, a obra valoriza as vozes locais, os saberes populares e o território como potência criativa.

“Esse livro e o espetáculo são uma forma de devolver ao público caparaoense aquilo que ele nos oferece todos os dias: beleza, força e ancestralidade. É também um chamado à escuta das histórias que resistem no tempo e no corpo das comunidades”, afirma Eliane Correia, idealizadora do projeto.

‘Lendas do Caparaó’

Já o espetáculo, que também será apresentado na mesma noite, é uma experiência cênica que mistura teatro, música, corpo e poesia. A montagem propõe uma viagem lúdica e afetiva pelas tradições e potência simbólica das culturas do interior, lançando um olhar contemporâneo sobre o passado e o presente.

A autora do projeto tem circulado o país com o Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras, onde ministra oficinas de contação de histórias para educadores, mediadores de leitura, artistas e amantes da literatura.

“Circular o país com esse compromisso de levar a ludicidade e o desenvolvimento infantil através da arte têm sido uma experiência enriquecedora e que amadurece os projetos que estamos desenvolvendo em Guaçuí. Chegar no Acre com o trabalho que fazemos aqui é a confirmação de que estamos no caminho certo”, pontua Eliane sobre o trabalho que vem desenvolvendo com o Sesc Alagoas.

A edição do Lendas do Caparaó foi publicada pela editora Uirapuru traz as histórias; “A macieira do Caparaó”, “A lenda da Pedra Menina e a Serpente Shahmun” e as “Árvores andantes”, O livro possui acessibilidade, através de QRcode que direciona o leitor para assistir as histórias contadas pela autora e surge no intuito de ver registradas algumas lendas e crendices do povo da região, conservando e fazendo perpetuar essas histórias, que, aos poucos, estão deixando de serem recontadas e que devem povoar bibliotecas, escolas e os olhos dos pequenos leitores. A obra é um instrumento capaz de fortalecer a cultura da região, fomentar o gosto pela leitura e estimular novos leitores.

Sobre o espetáculo

O espetáculo torna o livro em um universo encantado com bonecos, marionetes e animação que dão vida às Lendas do Caparaó. A atriz, artista plástica, marionetista e produtora Daiane Baumgartner contribuiu com a formulação do espetáculo, na sede da Cia Mais Um Ponto Mais Um Conto. A peça tem classificação livre, e será apresentada em duas sessões no Teatro Municipal Fernando Torres, em Guaçuí, às 8h e às 10h, atendendo estudantes das escolas públicas municipais e uma sessão aberta ao público, às 19h, junto ao evento de lançamento do livro homônimo.

Tanto o livro como o espetáculo, Lendas do Caparaó, são realizados com recursos do edital 011/2023- Produção e difusão de obras literárias e 010/2023- Artes Cênicas, resultado do projeto Universo de Bonecos, através do FUNCULTURA, da Secretaria de Estado da Cultura, SECULT/ES

Serviço

Lançamento de livro + Espetáculo

Teatro Municipal Fernando Torres – Guaçuí (ES)

1º de agosto (sexta-feira)

19h

Entrada gratuita

Classificação indicativa: livre

Ficha técnica: