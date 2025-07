Leo Dias saiu do Fofocalizando? Essa tem sido uma das perguntas mais buscadas no Google nas últimas semanas. O jornalista está afastado temporariamente da apresentação do programa do SBT, o que gerou especulações sobre sua saída definitiva e até possível ida para a Band.

Especulações sobre saída do SBT ganham força

O colunista voltou aos holofotes com rumores de que deixaria o canal de Silvio Santos para assumir o “Melhor da Tarde”, da Band. A possível mudança causou burburinho, pois ele se tornaria concorrente direto do Fofocalizando, já que ambos os programas são exibidos no mesmo horário.

Assessoria confirma que Leo Dias permanece no SBT

Através de nota oficial, a assessoria de Leo Dias negou que ele tenha deixado o SBT. “O jornalista Leo Dias esclarece que permanece contratado do SBT, apesar de estar afastado temporariamente da apresentação do programa Fofocalizando”, diz o comunicado enviado à imprensa.

Afastamento temporário inclui viagem ao exterior

Além do afastamento, o jornalista informou que tirará férias previamente acordadas com a emissora. Segundo a nota, ele fará uma viagem internacional e retornará ao Brasil já na próxima semana, o que justificaria sua ausência prolongada do programa vespertino