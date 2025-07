Prime Video dá rasteira no SBT e terá episódios exclusivos de Chaves

As primeiras temporadas das séries protagonizadas pelo mexicano Roberto Gómez Bolaños poderão ser assistidas no Prime Video. Chapolin chegará no dia 21, enquanto Chaves, no dia 28.

A empresa anunciou os novos nomes do catálogo na última segunda-feira (30). O restante dos episódios chegam à plataforma até o fim do ano, garante a empresa.

Chaves e Chapolin foram criados em 1973 por Bolaños (1929-2014) para a Televisa, rede de TV mexicana. Com o sucesso, foram exportados para países da América Latina, incluindo o Brasil, que começou a exibi-lo em 1984 no SBT.

Atualmente, a Max exibe a série documental “Chespirito: Sem querer querendo”, que traz a história de Bolaños. O roteirista e criador da série é Roberto Gómez Fernández, filho do personagem principal.