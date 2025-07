Linha Vermelha é liberada após conclusão das obras em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que a Avenida José Félix Chein, na Linha Vermelha, foi liberada para o trânsito nesta quarta-feira (9). A liberação ocorreu após a conclusão das obras de construção do muro de contenção no bairro Basiléia.

Na manhã desta quarta-feira, o local recebeu serviços de limpeza para garantir mais segurança e conforto aos motoristas e pedestres.

A liberação da via marca a conclusão da primeira etapa das obras de macrodrenagem do bairro Guandu, considerada uma das maiores e mais significativas intervenções de infraestrutura realizadas nos últimos anos no município. A obra teve como objetivo melhorar o escoamento das águas pluviais e aumentar a segurança da região da Nova Brasília, que sofria com constantes alagamentos.

Além do muro de contenção, a etapa da intervenção na Linha Vermelha incluiu a implantação de um dos ramais da galeria pluvial. Foi necessário aguardar a remoção e o reposicionamento de postes de energia elétrica para a execução da obra.

Com a liberação da Linha Vermelha, a expectativa é de uma melhora significativa no fluxo de veículos na região central de Cachoeiro. Isso beneficiará moradores, comerciantes e motoristas que dependem da via no dia a dia.

A Prefeitura agradeceu a compreensão da população e reforçou que os investimentos em infraestrutura são fundamentais para garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida aos cachoeirenses.