Livro reúne conhecimento técnico sobre o cultivo do melão no Brasil

A produção científica sobre o cultivo do melão no Brasil acaba de ganhar um importante reforço com o lançamento do livro “A cultura do meloeiro”, uma obra técnica que reúne informações essenciais sobre essa frutífera de alto valor comercial e nutricional. O conteúdo foi organizado por especialistas de diferentes instituições de ensino e pesquisa do país, incluindo três pesquisadores do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Representando o Espírito Santo, os pesquisadores Lúcio Arantes, Sara Dousseau e Carla Dias, do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Norte (CPDI-Norte) do Incaper, integram o grupo de organizadores da publicação. O livro aborda temas como morfologia da planta, exigências edafoclimáticas, cultivares, propagação, irrigação, manejo nutricional, pragas, doenças, colheita e pós-colheita.

