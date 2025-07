Lucros do FGTS: quem tem direito, como é o cálculo e quando será pago

Foi aprovado nesta quinta-feira (24) o repasse de R$ 12,9 bilhões em lucros do FGTS. O valor será creditado aos trabalhadores com saldo nas contas vinculadas até dezembro de 2023. Segundo a Caixa Econômica Federal, os depósitos serão feitos até o fim de agosto. O fundo teve lucro total de R$ 13,6 bilhões no período. A decisão foi do Conselho Curador do FGTS.

Critérios para receber os lucros do FGTS

Se você tinha saldo no FGTS até 31 de dezembro de 2023, tem direito a receber parte do lucro. O benefício é válido tanto para contas ativas quanto inativas. São mais de 235 milhões de contas. Entretanto, trabalhadores com mais de um vínculo terão valores proporcionais em cada conta. A distribuição busca aumentar a rentabilidade do fundo.

Consulta de valores: onde verificar seu crédito

Quer saber se vai receber? A consulta pode ser pelo aplicativo FGTS ou pelo site oficial da Caixa. É necessário fazer login com seu CPF e senha cadastrada. Lá, o trabalhador confere saldo, extrato e valor do lucro. Fique atento a notificações dentro do app. A Caixa também envia alertas por SMS, se você tiver ativado esse serviço.

Quanto cairá na sua conta do FGTS

A rentabilidade total das contas do FGTS em 2024 foi de 6,05%. Isso significa que quem tinha R$ 1.000 no fundo receberá cerca de R$ 60,50 em crédito. Já um saldo de R$ 10 mil gera um retorno adicional de aproximadamente R$ 605. A fórmula usa um índice fixo de 0,06055 multiplicado pelo saldo. Quanto maior o saldo, maior o lucro.

Entenda o cálculo

O índice de 0,06055 representa o percentual de lucro sobre o saldo de cada conta. Por exemplo, se uma conta tinha R$ 5.000, o valor distribuído será cerca de R$ 302,75. Portanto, o cálculo é feito de forma automática, pela própria Caixa. Os percentuais podem mudar ano a ano, conforme a rentabilidade do fundo. Em 2024, o ganho superou a inflação.

Rentabilidade superior à inflação: o que isso significa

Enquanto a inflação anual fechou em 4,89%, a rentabilidade do FGTS chegou a 6,05%, graças à distribuição dos lucros. Isso representa um ganho real de 1,16 ponto percentual para o trabalhador. Ou seja, o dinheiro no FGTS não apenas se manteve frente à inflação, mas rendeu acima dela. É um desempenho superior a muitas aplicações de renda fixa.

Depósito será até o fim de agosto

O depósito dos lucros do FGTS será realizado automaticamente, sem necessidade de solicitação. Porém, o prazo final para a Caixa creditar os valores nas contas vinculadas é 31 de agosto de 2025. Os recursos ficarão disponíveis na conta vinculada ao FGTS. Mesmo quem não movimenta a conta há anos receberá. É só verificar o extrato no aplicativo ou site.

Posso sacar os lucros agora?

Embora o valor seja creditado, ele segue as mesmas regras do FGTS. Entretanto, só é possível sacar em situações específicas, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra de imóvel, doença grave, ou por meio do saque-aniversário, se optado. O crédito ajuda a aumentar o saldo total da conta, melhorando o poder de saque futuramente.

Mais de uma conta? Saiba como funciona

Muitos trabalhadores acumulam várias contas de FGTS, uma para cada vínculo empregatício. Além disso, todas as contas com saldo em 31 de dezembro foram consideradas no cálculo dos lucros. O valor depositado será proporcional ao saldo de cada uma delas. É possível conferir cada depósito individualmente pelo app. O sistema mostra o extrato por conta.

Lucros do FGTS são isentos de imposto

Uma vantagem importante: não há tributos sobre os lucros do FGTS. Isso significa que o valor creditado vai inteiro para a conta do trabalhador, sem descontos de imposto de renda ou outras taxas. O montante serve como reserva de segurança e pode usar-se futuramente em momentos de necessidade, seguindo as regras legais.

Por que a distribuição desses lucros

A legislação obriga o FGTS a distribuir pelo menos 95% do lucro anual aos trabalhadores. Isso fortalece a transparência na gestão do fundo e melhora a rentabilidade das contas. Assim, os lucros vêm de investimentos feitos com os recursos dos próprios trabalhadores. Isso inclui financiamentos habitacionais, saneamento e infraestrutura.

Evite golpes: consulte apenas canais oficiais

Entretanto, com o aumento das buscas sobre lucros do FGTS, crescem também as tentativas de fraude. Por isso, nunca clique em links enviados por redes sociais ou mensagens de texto. Contudo, a Caixa Econômica Federal é o único canal autorizado a divulgar informações. Baixe o app oficial e consulte sempre pelo site gov.br ou caixa.gov.br.