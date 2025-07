Mãe e filha são presas por tentativa de homicídio em Guaçuí

Na tarde desta sexta-feira (4), os policiais militares do 3º Batalhão efetuaram a prisão de duas mulheres, Guaçuí.

O motivo da apreensão seria o envolvimento das suspeitas numa tentativa de homicídio, que aconteceu no Cristo Redentor.

A ação foi realizada pelas equipes da 2ª Companhia do 3º Batalhão da PMES, em cumprimento aos mandados de prisão expedidos pela 2ª VARA de Guaçuí.

Isso ocorreu após investigações conduzidas pela Polícia Civil, que busca esclarecer os detalhes e a motivação do crime.

As suspeitas, de 39 e 19 anos, foram localizadas e detidas pelas guarnições, que contaram com o apoio das informações levantadas pelo serviço de inteligência.

Mãe e filha estavam com ordens judiciais de prisão preventiva e não ofereceram resistência no momento da abordagem.

Após serem presas, ambas foram conduzidas à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde permanecem à disposição da Justiça.

