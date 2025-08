Mãe é presa após bater a cabeça do filho contra janela em Cariacica

Para a polícia, a suspeita negou as acusações e disse que apenas repreendeu a criança porque ela havia batido em um parente. Uma prima da mulher confirmou a versão.

Segundo o boletim de ocorrência, uma adolescente fez a denúncia após presenciar a agressão e contou aos policiais que viu o momento em que a acusada bateu a cabeça da criança no vidro. Ao ser questionada pela testemunha, a agressora afirmou que estava apenas “educando” o filho.

Uma mulher foi presa, suspeita de agredir o filho de dois anos dentro de um ônibus em Cariacica, na última quarta-feira (30). De acordo com a Polícia Militar , algumas pessoas teriam visto a mulher batendo a cabeça do filho contra a janela durante a viagem.

