PC prende homem que atirou em câmera de segurança em Marataízes

Um homem de 23 anos foi preso nesta quarta-feira (30) em Marataízes, após ser flagrado atirando contra uma câmera de segurança instalada no bairro Santa Rita II. O crime aconteceu na noite de terça-feira (29), poucas horas após o equipamento ter sido instalado.

As imagens registraram o momento em que o suspeito faz três disparos até conseguir destruir o patrimônio público. De acordo com a Polícia Civil, ele é apontado como chefe do tráfico na região e já era alvo de investigação.

Com mandados de busca e apreensão, equipes da Guarda Municipal e da Polícia Civil localizaram o homem. Na casa dele, os agentes apreenderam porções de cocaína e maconha, além da roupa usada no dia do crime. A arma utilizada nos disparos, no entanto, não foi encontrada.