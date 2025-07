MAES apresenta Acervo em Vídeo da Bienal do Sertão

Tem início nesta terça-feira (8) e segue até o domingo (13), a seleção especial do Acervo em Vídeo da Bienal do Sertão, que será apresentada na Sala de Vídeo do Museu de Arte do Espírito Santo – MAES, no Centro de Vitória.

A programação contempla obras audiovisuais que perpassam as seis edições do evento, reunindo formatos como vídeo-performance, vídeo-ação, registros de performance e curtas-metragens experimentais. A entrada é gratuita e a mostra integra o calendário MAES.

A mostra se divide em duas sessões distintas, com cerca de uma hora cada, exibidas de forma intercalada ao longo da semana. De terça a sexta-feira, as sessões ocorrem em dois horários: às 12h e às 16h. Aos sábados e domingos, a exibição acontece às 14h. Cada dia apresenta uma única sessão, repetida nos dois turnos nos dias úteis, possibilitando ao público diferentes possibilidades de fruição.

Essa ação é fruto de uma parceria entre o MAES e a Bienal do Sertão, fortalecendo a vocação do Museu para as práticas colaborativas entre instituições culturais, ampliando o alcance de sua programação e valorizando a diversidade de expressões artísticas em escala nacional.

Um diálogo entre territórios e linguagens

Criada em 2012, a Bienal do Sertão tem se afirmado como um espaço de difusão e valorização da produção artística ligada ao sertão brasileiro – não apenas como território geográfico, mas como campo simbólico, afetivo e estético. Nômade, itinerante e de caráter contemporâneo, a Bienal promove residências artísticas, exposições, oficinas e trocas formativas entre artistas e comunidades locais e internacionais.

O Acervo em Vídeo da Bienal do Sertão traz à tona a vitalidade dessas ações, reunindo obras de artistas de distintas regiões e linguagens. Através do vídeo, as obras revelam experimentações poéticas, políticas e territoriais, oferecendo ao público acesso a perspectivas plurais sobre o sertão e sobre o próprio fazer artístico.

O papel do MAES

Ao receber a mostra da Bienal do Sertão, o MAES reafirma seu compromisso com a ampliação dos modos de difusão artística e cultural, abrindo-se a parcerias institucionais que favorecem o trânsito de obras, artistas e ideias entre diferentes contextos regionais e nacionais.

A ação integra o esforço contínuo do Museu em ampliar as formas e linguagens apresentadas ao público, acolhendo não apenas a produção em artes visuais em sentido tradicional, mas também práticas híbridas como o vídeo, a performance, o registro documental e as experimentações audiovisuais contemporâneas.

Com a ocupação integral de seus espaços expositivos, incluindo o auditório, agora, adaptado como Sala de Vídeo, o MAES reafirma seu compromisso em ser um espaço de encontro e ativação crítica do pensamento artístico, atento às urgências do presente e à transformação do papel dos museus na contemporaneidade.