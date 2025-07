Mais de 170 vagas abertas em residências do ICEPi pelo Enare

As inscrições para os Programas de Residências Multiprofissionais ofertados pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) para o próximo ano já estão disponíveis. Elas devem ser feitas por meio do Exame Nacional de Residência (Enare) até o dia 18 de julho. As inscrições podem ser feitas de forma on-line no site.

Podem se inscrever profissionais formados em Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. Ao todo, desde o início da oferta das residências multiprofissionais, o ICEPi já formou 292 residentes.

Para este ano, são mais de 170 vagas em seis programas residências multiprofissionais, sendo eles em Saúde Coletiva; Saúde da Família; Saúde Mental; Cuidados Paliativos; Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência e; Atenção em Terapia Intensiva.

Abaixo o quantitativo de vagas por cada programa:

Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva: 36 vagas

Residência Multiprofissional em Saúde da Família: 60 vagas

Residência Multiprofissional em Saúde Mental: 25 vagas

Residência Multiprofissional em Cuidados Paliativos: 23 vagas

Residência Multiprofissional em Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência: 24 vagas

Residência Multiprofissional em Atenção em Terapia Intensiva: 8 vagas

Sobre o Enare

O Exame Nacional de Residência (Enare) é uma avaliação realizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh/MEC), que oferece oportunidades de vagas para residências nas áreas médica, multi e uniprofissional. O sistema oferta vagas em todo o Brasil e o candidato pode selecionar onde deseja fazer a formação, possibilitando ao instituto receber profissionais também de outros estados.

A prova acontece no dia 19 de outubro em todas as capitais e nas principais cidades brasileiras, e o resultado é divulgado em 5 de dezembro. A nota obtida na prova equivale a 90% da nota final do candidato. Os outros 10% são determinados pela análise curricular, que pode incluir a formação acadêmica, publicações, participação em eventos acadêmicos, entre outros. Esse resultado sai no dia 21 de janeiro de 2026.

Depois, os candidatos têm três oportunidades para escolher a instituição onde desejam realizar a residência, com base na classificação e nas vagas disponíveis. O edital está disponível no site.