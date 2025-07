Malásia abre mercado para colágeno bovino brasileiro

O governo brasileiro recebeu a autorização do governo da Malásia para a exportação de colágeno bovino destinado à alimentação animal. A medida fortalece a presença do Brasil no Sudeste Asiático.

Com mais de 34 milhões de habitantes e uma indústria pecuária em desenvolvimento, a Malásia apresenta demanda crescente por insumos de alta qualidade destinados à alimentação animal, especialmente para aves e suínos.

