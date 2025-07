Marataízes: idoso morre após invadir contramão e colidir com caminhão

Um motociclista morreu após colidir com um caminhão no bairro Brejo dos Patos, em Marataízes, na última segunda-feira (30).

De acordo com o motorista do caminhão, a vítima, de 65 anos, teria desviado de um buraco e invadido a contramão. O teste do etilômetro deu resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

O idoso estava sem capacete e recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.