Marataízes se destaca e vira referência para outros municípios do ES

Na última quarta-feira, a Sala do Empreendedor de Marataízes teve a honra de receber a visita de representantes do município de João Neiva. O objetivo foi conhecer a estrutura, os serviços e as boas práticas desenvolvidas no atendimento ao público empreendedor.

Reconhecida como uma das salas mais completas do Espírito Santo, a unidade de Marataízes é referência estadual pela qualidade do atendimento e pela atuação estratégica voltada ao fortalecimento dos pequenos negócios locais.

A comitiva de João Neiva contou com a presença da Secretária de Administração, Iara Donato, da Secretária de Planejamento e Desenvolvimento, Samira Carrara, e da Coordenadora da Sala do Empreendedor, Layla Quindeler.

A recepção foi conduzida pelo Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Marataízes, Luciano Sansão, juntamente com a equipe da Sala do Empreendedor, que compartilhou experiências, fluxos de atendimento e estratégias de articulação com parceiros locais e estaduais.

Seguimos fortalecendo o empreendedorismo em Marataízes e contribuindo para o desenvolvimento regional com troca de experiências e colaboração entre municípios.