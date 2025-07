Meio Ambiente: Guaçuí incentiva mais de 300 alunos a plantarem árvores

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guaçuí (SEMMAM) encerrou, na tarde da última quinta-feira (3), a programação especial do Mês do Meio Ambiente com o plantio de 50 árvores nativas e frutíferas às margens do Rio Veado, no bairro Morada das Palmeiras.

A atividade contou com a participação de 40 alunos do Colégio Monsenhor Miguel de Sanctis, com idades entre 11 e 15 anos, além de representantes do Lions Clube, vereadores Adimilson Moreira e Valmir Santiago, assessoria do vereador Paulinho do Vitalino, membros da Defesa Civil, professores, membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), o assessor do senador Fabiano Contarato, senhor Anthonny Amorim, além de diversos voluntários da comunidade. E assessores do Poder Legislativo local.

Antes do plantio, foi realizada uma limpeza simbólica do local, com retirada de resíduos sólidos, reforçando a importância do cuidado contínuo com o meio ambiente.

Durante o mês de junho, a SEMMAM promoveu uma série de ações voltadas à conscientização ambiental. Foram envolvidas quatro escolas das redes municipal e estadual de ensino, atingindo diretamente mais de 300 alunos, em uma programação que incluiu palestras educativas, caminhada e piquenique ecológico, o Dia D do descarte consciente de lixo, distribuição de mudas nativas, além de visitas técnicas e simbólicas com a Polícia Ambiental.

A programação também contemplou a posse do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), a participação no evento Sustentabilidade Capixaba, a visita à sede da Associação de Catadores com estudantes, a implantação do projeto “Filtrando (H)emoções”, além de atendimentos na zona rural.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Roberto Martins, o mês foi marcado por mobilização, diálogo e ações práticas que envolvem educação, cidadania e futuro.

“Encerramos esse ciclo com a certeza de que estamos no caminho certo. Cada árvore plantada representa um compromisso com as próximas gerações. Mais do que uma agenda ambiental, tivemos um mês de união entre escolas, sociedade civil, governo e instituições parceiras. Agradeço a todos que se envolveram diretamente e seguimos abertos ao diálogo e às parcerias que transformam”, destacou Roberto Martins.

As ações contaram com o apoio integral da Prefeitura de Guaçuí, clubes de serviços, professores, conselheiros, voluntários e entidades ambientais.